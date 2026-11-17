Trois organisations sur les quatre syndicats représentatifs à la SNCF (CGT Cheminots, Sud Rail, CFDT Cheminots) appelaient aujourd’hui à la grève, se joignant au mouvement lancé par les syndicats de la fonction publique. L’Unsa-Ferroviaire n’a pas suivi même si la structure interfédérale participe au mouvement. Leurs différents représentants s’en expliquent auprès de VRT.

Ville, Rail & Transports. Pourquoi appelez-vous à la grève le 17 novembre ?

Thierry Nier, secrétaire général de la CGT Cheminots.

C’est dans la continuité de notre engagement depuis le début de la mobilisation. Il repose sur un triptyque : le soutien des revendications des jeunes sur la formation, la vie chère et la question des salaires, enfin nous attendons encore des réponses de la part de la direction de la SNCF en matière de