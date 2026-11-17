Stadler a annoncé le 30 octobre que RailStock Finland Oy la société publique finlandaise qui détient le matériel ferroviaire et le loue pour le transport public de passagers, lui a commandé 21 rames automotrices Flirt supplémentaires.Cette acquisition est une levée d’option du contrat initial signé en novembre 2022 entre Stadler et la compagnie ferroviaire finlandaise VR. Il prévoyait la livraison de 20 trains ainsi qu’une option pour 50 véhicules supplémentaires. Depuis, le contrat a été transféré à RailStock Finland Oy en mars 2026 dans le cadre d’un accord d’acquisition d’actifs entre VR et RailStock.

Ces Flirt, à plancher surbaissé en quatre parties, sont spécialement adaptées aux exigences du transport ferroviaire finlandais de voyageurs et du climat du pays avec chasse-neige agrandis, chauffage par le sol et isolation thermique améliorée. Elles offrent 340 places assises, peuvent accueillir jusqu’à 700 passagers, et atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.

Le matériel sera fabriqué à l’usine Stadler de Siedlce, en Pologne. L’option de 29 véhicules supplémentaires dans le cadre de la commande initiale, est valable jusqu’en 2036.