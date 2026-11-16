Michel Destot s’est éteint le 14 novembre à l’âge de 80 ans. Figure du Parti socialiste, il a été député de l’Isère de 1988 à 2012 et maire de Grenoble de 1995 à 2014. Il a aussi présidé le Groupement des autorités responsables des transports de 2001 à 2008 « marquant durablement l’histoire de l’association », indique le Gart.

« Par sa vision et son engagement, il défendait le rôle clé des collectivités territoriales et leur capacité à agir au plus près des besoins de nos concitoyens« , rappelle encore le Gart en lui rendant hommage dans un communiqué. « Comme maire, il a transformé la capitale des Alpes en faisant des choix hardis en matière de transports, d’urbanisme et de soutien à la recherche« , a souligné de son côté François Hollande dans un tweet.

Michel Destot a également présidé l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et contribué à la création de France urbaine.