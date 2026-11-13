RATP Dev remporte la DSP du réseau de Nancy
Le Syndicat mixte des Mobilités du Bassin Nancéien (SMBN) vient de confier à RATP Dev le contrat de délégation de service public pour la gestion de son réseau. D’une durée de sept ans (2027 – 2033), ce contrat débutera le 1er janvier 2027 pour 340 000 habitants. RATP Dev remplace Keolis, titulaire du contrat depuis le 1er janvier 2019, qui avait été prolongé deux ans.
La DSP regroupe pour la première fois les offres de transport de quatre territoires (Métropole du Grand Nancy, Bassin de Pompey, Sel & Vermois, Moselle et Madon) au sein d’un réseau de transport unique. Il comprend notamment 5 lignes
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