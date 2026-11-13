Vossloh fabriquera des traverses pour une nouvelle ligne du métro de Sydney
Le constructeur Vossloh a annoncé le 12 novembre qu’il fournira environ 72 000 traverses précontraintes monobloc à boudins pour les projets de développement du métro de Sydney.
Destinées aux systèmes de voie à pose élastique, elles ont été commandées par l’entreprise australienne d’infrastructure John Holland pour le lot « Linewide Package », du nouveau réseau de métro Sydney Metro West. Il s’agit d’une nouvelle ligne de métro souterraine de 24 km qui doublera la capacité ferroviaire entre Parramatta et le quartier central des affaires de Sydney. Son ouverture est prévue pour 2032.
En raison des exigences techniques spécifiques à ce projet, les traverses seront fabriquées en France, puis expédiées en Australie.