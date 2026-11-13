Solaris a annoncé le 16 octobre avoir signé un contrat avec Saint-Étienne Métropole pour lui livrer dix trolleybus articulés Trollino 18. Le contrat a été ratifié par l’intermédiaire de la Centrale d’achat de transport public (CATP).

La livraison de ces nouveaux véhicules est prévue pour 2027. À cette date, 41 trolleybus Solaris auront été acquis auront été acquis au total par la métropole stéphanoise. Le constructeur a reçu sa première commande en 2019, avec 23 Trollino, suivie d’une seconde en 2025 de huit trolleybus supplémentaires.

Les nouveaux Trollino de 18 mètres seront propulsés par un moteur de traction de 250 kW. Ils seront également équipés de batteries, pour circuler sur des sections sans fil aérien.

À bord, les caméras remplaceront les rétroviseurs extérieurs traditionnels. La sécurité sera renforcée par une gamme de systèmes, y compris la surveillance de la fatigue du conducteur, l’assistance intelligente à la vitesse, l’assistance au changement de voie et la détection des piétons et des cyclistes. Les trolleybus seront également dotés du système de diagnostic à distance eSConnect, prenant en charge la surveillance et la maintenance continues de la flotte.