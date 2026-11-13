Le verdict est tombé. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, vient d’annoncer que l’appel d’offres pour remplacer les voitures-couchettes a été déclaré infructueux. Pour les associations pro trains de nuit, dont Réseau Action Climat, cette décision éloigne un peu plus le développement du réseau de lignes de nuit en France. L’appel d’offres était composé d’un premier lot de 27 locomotives neuves bi-modes (diesel et électrique), en mesure de circuler sur l’intégralité du réseau ferré, de renforcer la fiabilité des lignes, en ouvrant des possibilités d’itinéraire alternatif en cas de travaux la nuit. Ce lot a été attribué à Alpha Trains, sous réserve de la décision définitive de la DGITM. « C’est une étape importante pour Alpha Trains qui marquerait l’entrée du groupe sur le segment du transport de voyageurs en France », estime Alpha Trains qui prévoit une mise en service à partir de 2030, des locomotives bimode. En revanche, le second lot portant sur 180 voitures-couchettes, assorti d’une “clause optionnelle” pour 160 voitures supplémentaires (pour un total de 340 voitures), a été déclaré “infructueux”. Le ministre évoque des incertitudes sur le plan financier et industriel, notamment sur les délais de livraison des voitures. Il a demandé à la SNCF de travailler sur une “refonte complète des voitures Corail”, avec un intérieur entièrement repensé, de nouveaux aménagements et le désamiantage d’une partie des voitures-couchettes avec transfert de propriété à l’E