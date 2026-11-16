Suède : Transdev desservira 15 ans de plus l’archipel de Göteborg
Transdev a annoncé fin octobre le renouvellement de son contrat avec Västtrafik, l’autorité organisatrice de mobilité de la région du Västra Götaland en Suède. Le contrat, d’un montant total de 290 millions d’euros, porte sur l’exploitation, pendant 15 ans à compter de décembre 2028, des liaisons maritimes desservant le sud de l’archipel de Göteborg, deuxième ville du pays. Il sera assuré par la filiale suédoise Styrsöbolaget de l’opérateur de transport public passé dans le giron de l’allemand Rethmann.