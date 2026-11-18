L’architecte et ingénieur Jean-Marie Duthilleul est mort le 16 novembre alors qu’il allait avoir 74 ans deux jours après. C’est lui qui a lancé en 1986, à la demande de la SNCF, l’atelier d’architecture du groupe, qui deviendra plus tard l’AREP, créée avec Étienne Tricaud.

Avec cette agence aux équipes pluridisciplinaires, il développe, toujours avec Étienne Tricaud, l’idée de grandes gares nouvelles et ouvertes sur la ville, accueillant des commerces et des pôles multimodaux. Il a ainsi travaillé sur la plupart des grandes gares TGV (Avignon, Valence, Aix-en-Provence, Champagne-Ardenne, Meuse, Roissy Charles de Gaulle, pour n’en citer que quelques-unes) et a exporté son modèle à l’international, en Corée, en Chine ou en Italie. Parmi ses autres réalisations marquantes, la rénovation des grandes gares parisiennes et deux stations du RER E à Porte Maillot et La Défense.

En 2012, il crée l’agence Duthilleul pour travailler sur la ville contemporaine et la mobilité. Autre grand domaine d’intervention : de nombreux bâtiments religieux, églises et cathédrales.