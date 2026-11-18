Philippe Tabarot défend son budget au Sénat
Auditionné par la Commission du développement durable du Sénat, le ministre des Transports Philippe Tabarot a présenté ce matin les grandes lignes du budget dont devrait bénéficier les transports en 2027. Il espère toujours que l’examen du projet de loi cadre qu’il porte s’engage dès le début de l’année 2027.
Le ministre est satisfait que les transports bénéficient de l’un des rares budgets qui ne recule pas mais reste stable et que 11,6 milliards d’euros soient préservés, « un effort réel dans le contexte actuel« , assure-t-il.
L’enveloppe destinée aux infrastructures
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