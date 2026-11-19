Les élections professionnelles se tiennent à la SNCF du 19 au 26 novembre. La Vie du Rail a interrogé les représentants des quatre organisations syndicales représentatives de l’entreprise sur leurs principales demandes et sur les messages portés pendant leur campagne.

VRT. Quelle est la principale revendication que vous portez pour ces élections professionnelles?

Thierry Nier, secrétaire général de la CGT Cheminots. Nous portons un projet : la définition d’un nouveau statut des cheminots. L’idée, c’est qu’il s’applique à l’ensemble des cheminots, incluant ceux de la branche, pour aligner les droits du groupe public unifié (GPU) à tous. Nous voulons ainsi éradiquer le dumping social.

C’est un vaste projet qui peut s’articuler autour de deux axes : d’une part, une grille des salaires unique, pour les contractuels et les statutaires, et qui donnera une meilleure lisibilité des parcours professionnels. D’autre part, la formation professionnelle pour tous, afin d’en harmoniser l’accès, que ce soit pour les contractuels ou les statutaires. Cela permettrait de disposer d’une vision globale sur le GPU, sur les contenus métiers ou encore sur les interactions entre les différentes sociétés. Cette question de la visibilité et de l’accès à la formation redonnera du sens aux métiers et permettra de mieux connaître l’environnement global. C’est une nécessité selon nous.

Fabrice Charrière, secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire. Nous demandons la mise en place d’une grille salariale unique. Les 30 000 agents contractuels ont en effet des minimums annuels garantis mais ne bénéficient pas d’une grille. Il y a donc un manque de trans