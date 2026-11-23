À quatre mois du lancement de la navette ferroviaire CDG Express, qui doit relier la gare de Paris Est à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les équipes se renforcent. Une vingtaine de conducteurs ont déjà été formés, issus d’horizons variés . « Ils viennent de la RATP, des TER, d’Eurostar. Beaucoup viennent de l’aérien (hôtesses et stewards) et du transport routier et de la logistique », raconte Myriam Taghzouti, directrice marketing, service et communication de Hello Paris, la société qui va gérer le service pendant 15 ans et rassemble Keolis et RATP Dev, « La plus jeune conductrice a 19 ans, le plus ancien 50. Nous avons recruté sur les territoires que nous traversons », ajoute-t-elle,

Il faudra former au total 45 conducteurs et 16 superviseurs. En attendant que tous le soient, quelques conducteurs du RER B viendront épauler l’équipe au moment du lancement de la navette ferroviaire, dont le démarrage commercial est prévu le 28 mars. À ce moment-là, les navettes relieront en vingt minutes Paris à l’aéroport situé au nord-est de la capitale. Deux conducteurs de réserve sont prévus, l’un à Paris Est, l’autre à CDG. Il y aura une rame de réserve et un principe : il y aura toujours une rame à quai, prête à assurer le prochain départ.

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