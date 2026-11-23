La date de la mise en service du premier tronçon de la ligne 18 est toujours incertaine et Valérie Pécresse vient de demander une réunion sur le sujet aux acteurs concernés, au premier rang desquels Alstom. Mais c’est le prolongement de son tracé qui inquiète déjà les élus de l’Ouest parisien. Ce matin à Versailles, François de Mazières, président de Versailles Grand Parc et maire de Versailles, a réuni autour de lui plusieurs élus, chefs d’entreprise, directeurs d’université et de pôle hospitalier, pour plaider en faveur de la réalisation du projet. Il permettrait de connecter l’aéroport d’Orly à la Défense, ajoutant Versailles Rive Droite, Le Chesnay-Rocquencourt, La Celle-Saint-Cloud, Rueil-Malmaison et Nanterre à la ligne.

Quand, en avril 2009, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, annonce le projet de métro du Grand Paris, ce prolongement figure sur la carte. Deux ans plus tard, un