Olivier Sadran s’excuserait presque des 12% de croissance annuelle du groupe qu’il a fondé et qui a clôturé ses comptes en septembre sur 3,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les progressions à deux chiffres n’étonnent plus de la part du géant français de la restauration hors foyer. Celle de l’année dernière avait atteint 33%.

Un nouveau contrat dans le ferroviaire, qui prendra effet le 13 mai 2027, va encore renforcer sa performance commerciale. Newrest s’est en effet vu confier la restauration à bord des Eurostar. Le contrat, annoncé le 16 novembre, porte sur 1,1 milliard d’euros. Il va permettre au groupe, créé en 1996 pour fournir les plateaux repas dans les avions, d’accélérer dans le ferroviaire.

Diversification et expansion à l’international

À bord des trains de nuit de l’opérateur autrichien ÖBB, des trains portugais, chez Ouigo en Espagne et dans les TGV et trains régionaux français, Newrest est déjà en charge de l’offre de restauration à bord et souvent de la gestion des voitures restaurant. Eurostar a décidé de lui confier un service qui était assuré par huit prestataires différents. Ce programme « All in o