Une grève surprise, survenue aujourd’hui, a provoqué des annulations de trains et des retards côté Eurostar, Ce mouvement « imprévu« , selon le terme employé par l’entreprise sur son compte X, concerne « la circulation dans les deux sens » des TGV entre Paris et Londres. Nous demandons aux clients dont le train est annulé de ne pas se rendre en gare, car ils ne pourront pas voyager , indique Eurostar dans un communiqué transmis à l’AFP. Les voyageurs peuvent « modifier leur voyage pour une autre date ou obtenir un remboursement intégral , précise la compagnie, qui présente ses excuses aux clients pour les désagréments occasionnés .

Ce mouvement touche la filiale de SNCF Voyageurs (principal actionnaire à hauteur de 55,75 % des parts, à côté de CDPQ, de la SNCB et des fonds gérés par Federated Hermes Infrastructure) alors que des négociations salariales sont en cours, selon des sources syndicales. L’ancienne PDG, qui doit être remplacée le 1er décembre par Christophe Fanichet, organise ce soir un pot de départ. Il réunira « 400 personnes dans un hôtel de luxe« , ce qui « fait grincer beaucoup de dents en interne« , racontent plusieurs médias.