La construction du centre de commandement unique des lignes de RER B et D a officiellement été lancée le 24 novembre avec la pose symbolique de la première pierre, à la Plaine Saint-Denis, dans la périphérie nord de Paris.

C’est dans un bâtiment de 20 000 m2, que seront réunis des agents de la RATP et de la SNCF afin de gérer les circulations des trains du RER B (exploité par les deux entreprises de transport) mais aussi du RER D, des lignes K et R. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030, le temps d’installer toutes les télécommandes de tous les aiguillages des deux lignes.

Cinq sites aujourd’hui

À l’heure actuelle, la commande des trains des RER B et D est dispersée en cinq sites qui gèrent chacun un district : le CCU de Denf