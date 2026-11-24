Octroi des 8 premiers statuts de SERM
Une étape décisive dans les Services Express Régionaux Métropolitains (SERM) vient d’être franchie. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, vient d’octroyer le statut de SERM à huit premiers projets par arrêtés ministériels. Il s’agit des SERM de Rouen, Strasbourg, du bassin de mobilité de Toulouse, de Clermont – Auvergne, du Stéphanois, de l’aire grenobloise, de la grande aire urbaine de Chambéry – Métropole Savoie et Avant-Pays Savoyard et de Touraine.
Cette décision, saluée par la Société des grands projets, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, constitue « une étape décisive
pour les mobilités du quotidien« . Elle fait suite à des phases de préfiguration, menées pendant plusieurs mois dans les territoires concern
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