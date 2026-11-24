L’enquête sur le déraillement d’un TER à Cléon en Normandie vient de connaître un coup d’accélération plus deux de mois après l’accident : quatre personnes, dont un père et ses deux fils jumeaux âgés de 22 ans, ont été interpelées le 22 novembre, près de Rouen, par la police. Elles ont été placées en garde à vue pour vol en bande organisée, blessures involontaires, dépôt d’objet ou de matériau sur une ligne de transport et pénétration dans une partie de la voie ferrée.

Trois interpellations ont eu lieu dans un camp de gens du voyage situé à proximité de la zone du déraillement, indique l’AFP qui dit s’appuyer sur des sources proches du dossier. Rappelons que le 11 septembre dernier,vers 19h30, un morceau de rail pesant 300 kg était abandonné près des voies, faisant dérailler le train à hauteur de Cléon en Seine-Maritime alors qu’il reliait Rouen à Caen et transportait 186 voyageurs. 44 personnes avaient été blessées.

Rappel des règles

Les interpellations interviennent trois jours après que le Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEATT) ait publié ses premières recommandations. Il estime qu’un « sur-accident » a pu être évité ce jour-là. Un train croiseur a en effet pu être arrêté alors qu’il se trouvait alors seulement à 2000 mètres de la zone du déraillement, grâce aux alertes du conducteur du TER accidenté et