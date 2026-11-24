Uber se lance dans les réservations de train
A peine un mois après son arrivée à la tête de Uber France, Pablo del Olmo González vient de présenter une série de nouveautés. La plateforme Uber permettait déjà de réserver une voiture pour rejoindre ou quitter la gare. A partir du 30 novembre, elle proposera de la vente de billets. C’était déjà le cas au Royaume-Uni depuis 2022 et en Espagne depuis 2024. « Avec ces nouveautés, nous poursuivons notre ambition de devenir le compagnon de voyage des Français, pour leurs déplacements du quotidien comme pour leurs escapades en Europe », déclare Pablo del Olmo Gon
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