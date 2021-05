Grands Prix des Régions 2021. Développer l’offre, rénover et innover malgré la crise sanitaire

Il n’aura échappé à personne que l’année 2020, entre pandémie, confinements et mise en sommeil de nombreux domaines d’activité jugés « non essentiels », n’a pas été propice à la vie économique. La crise n’a pas épargné les transports publics, parmi lesquels les TER. Et pourtant, par rapport aux autres activités de la SNCF, les trains régionaux s’en sont mieux tirés, ne perdant « que » 35 % de leurs voyageurs, contre 42 % pour les grandes lignes et 45 % pour le Transilien.

Tant au niveau national que dans les onze régions où ils circulent, les mesures prises l’an passé ont sans doute contribué à limiter globalement la baisse de fréquentation des TER, qui était de 75 % au moment du premier déconfinement. L’arrivée de l’été dernier a donné à plusieurs régions l’occasion de promouvoir les destinations touristiques locales, par le biais de campagnes de communication, de dessertes adaptées ou d’offres tarifaires généreuses. Et à l’échelle nationale, l’opération TER de France a proposé aux jeunes, qui représentent 40 % des voyageurs du TER, un pass permettant de voyager librement sur l’ensemble des réseaux régionaux pour 29 € par mois en juillet et août. En même temps, les 130 000 détenteurs d’abonnements annuels étaient invités à circuler gratuitement dans les régions voisines. Enfin, pour la rentrée, plusieurs solutions ont été développées afin de ne pas pénaliser les usagers invités à passer au télétravail.

Outre ces mesures prises pour répondre à des circonstances extraordinaires, les régions ont poursuivi leur investissement dans les transports dont elles sont autorités organisatrices. ...