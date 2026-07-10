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lock Quand la gare joue le bien manger

SNCF Gares & Connexions favorise le développement de nouveaux concepts qui peuvent être testés sur des points de vente éphémères. © Jade C.
Retrouvez tous nos dossiers et analyses sur les transports et les mobilités
SOMMAIRE
  1. Quand la gare joue le bien manger
  2. « La gare de demain existe déjà »
  3. Quand la gare produit sa propre énergie
  4. Un bâtiment bas carbone pour l'Infrapôle de Versailles-Chantiers

La commercialisation d’emplacements pour des magasins alimentaires, des concepts pointus, des restaurants courus, offrent une nouvelle vocation aux gares. Pour l’Arep, l’agence d’architecture du groupe SNCF, le défi est aussi d’imaginer des bâtiments innovants, à l’image de la gare d’Angoulême et de l’Infrapôle de Versailles-Chantiers.

Le salon du transport public, le Mobco, qui s’est tenu à Paris du 9 au 11 juin n’était pas le seul à occuper les équipes de SNCF Gares & Connexions. Dans un hall voisin du parc des Expositions de la porte de Versailles, le salon de l’immobilier des espaces commerciaux, le SIEC, est lui aussi un rendez-vous incontournable pour SNCF Retail & Connexions. La filiale dédiée à la commercialisation des points de vente en gares avait monté au cœur du salon « une place de la gare », reproduisant un parvis accueillant, avec chaises et tables de bistro. Les visiteurs, souvent des franchisés, étaient invités à s’y installer, pour discuter de leur projet d’implantation. Et pourquoi pas dans une gare ?

« 75 m² pour de la vente à emporter à Lille Flandes », « 173 m² pour une boulangerie aux Sables d’Olonne », « Tout sauf un coffee-shop sur 54 m² à Bordeaux Saint-Jean » ; « 138 pour une recyclerie Gare de Lyon » ou « 290 m² pour une crèche à Valencienne ». Sur le site internet « Place de la gare », des centaines d’annonces sont recensées, partout en France et sous tous les formats. Ces « coques », comme les appelle SNCF Retail & Connexions, peuvent se révéler des paris gagnants, selon Raphaël Poli, directeur de l’activité. Cet été, des dizaines de milliers de voyageurs découvriront de nouvelles enseignes, souvent des concepts innovants, qui ont cru au potentiel de la gare, dont une grande majorité dans l’alimentaire.

Ouverture de lasandwicherie Picto, Gare de Lyon à Paris.
Ouverture de la sandwicherie Picto, Gare de Lyon à Paris. © Paris – Gare de Lyon

Un tiers des voyageurs font un achat

Dans l’univers de la distribution, le travel retail est l’un des rares secteurs en pleine croissance. Son chiffre d’affaires a longtemps été tiré par le duty free, les marques de luxe et les commerces d’aéroports. Mais le ferroviaire fait désormais aussi partie du paysage. Il dispose d’un atout imparable pour attirer les enseignes : les chiffres de fréquentation de ses trains et de ses gares. Les trajets effectués par rail ont augmenté de 40 % en quinze ans. Le trafic TER sera multiplié par quatre entre 2010 et 2030. Les gares enregistrent 9,4 millions de voyageurs et de visiteurs par jour, dont 6,4 millions en Île-de-France. Une grande majorité des 3 000 gares de Fran

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