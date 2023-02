25 Coradia Nordic de plus pour Alstom en Norvège

Un peu plus d’un an après la signature avec Norske tog, le gestionnaire d’Etat du matériel roulant norvégien, d’un contrat-cadre de plus de 1,8 milliard d’euros, dont 380 millions pour une première tranche ferme de 30 automotrices électriques Coradia Nordic, Alstom annonce la commande d’une deuxième tranche, de 25 rames cette fois, « d’une valeur de plus de 230 millions d’euros ».

Désignés Type 77 sur le réseau ferré norvégien, ces trains pour Norske Tog seront assemblés par le site Alstom de Salzgitter (Allemagne). Alstom ajoute que plusieurs de ses sites français sont impliqués dans le projet, « notamment Tarbes pour les systèmes de traction, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour les systèmes de signalisation et Petit-Quevilly pour les transformateurs ».

Les automotrices Type 77 sont destinées à la desserte locale entre Stabekk (9 km à l’ouest d’Oslo) et Ski (24 km au sud), via la gare centrale d’Oslo. Aptes à 200 km/h d’après le nouveau communiqué (l’ancien évoquait 160 km/h), les nouvelles rames de six caisses auront un équipement embarqué ERTMS (Baseline 3, version 2) monté d’origine. Toutefois, l’équipement de contrôle de vitesse par balise actuellement en service en Norvège (ATC, comme en Suède voisine) sera également monté à bord.

P. L.