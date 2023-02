Alstom fait rouler son train à hydrogène au Québec

Deux annonces coup sur coup pour le train à hydrogène Coradia iLint d’Alstom !

Le 1er février, l’élément automoteur en livrée bleue a été présenté en gare de Loches dans le cadre de trois jours de marches d’essais jusqu’à une gare voisine, sans voyageurs – une première sur le réseau ferré français, revenue à 300 000 euros pour la région Centre-Val de Loire.

Puis le 3 février, Alstom, en partenariat avec le Gouvernement du Québec, Chemin de fer Charlevoix, Train de Charlevoix, Harnois Énergies et HTEC, a annoncé la mise en service commercial de son train à hydrogène dans le cadre d’une démonstration. Pendant l’été 2023, le Coradia iLint transportera des voyageurs sur le réseau ferré de Charlevoix entre le Parc de la Chute-Montmorency et la ville de Baie-Saint-Paul le long du fleuve Saint-Laurent. Le train sera alimenté par de l’hydrogène vert produit par Harnois Énergies sur son site de la Ville de Québec.

Le Québec sera ainsi « la première juridiction d’Amérique à faire circuler un train de passagers zéro-émission alimenté par de l’hydrogène vert ». La circulation du train dans les conditions d’un service commercial permettra à Alstom et à ses partenaires « d’évaluer les étapes de développement nécessaires à la mise en place d’un écosystème de mobilité à hydrogène et à sa pénétration sur le marché nord-américain ».