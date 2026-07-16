IDFM commande à Caf 15 trams-trains pour l'extension du T13
Île-de-France Mobilités a approuvé le 2 juillet en conseil d’administration la commande de 15 trams-trains pour l’extension du T13 qui relie depuis juillet 2022 Saint-Cyr à Saint-Germain-en-Laye. 11 rames Citadis Dualis fournies par Alstom circulent déjà sur cette ligne qui va être prolongée jusqu’à Achères, passant sur la Grande Ceinture Ouest en mode ferroviaire et sur
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*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau