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lock Le ministre des Transports veut simplifier l’homologation des trains

Publié le 16/07/2026 à 06h09
CAF Oxygène pour SNCF Voyageurs en essais à Velim. @Patrick Laval

Après le rapport Ramette sur les retards de livraisons de trains, place au« plan d’action commun » ! Il a été signé le 7 juillet lors d’une réunion au ministère des Transports d’industriels, d’opérateurs de transport ainsi que de représentants de l’État et des régions.

Un ensemble de mesure est préconis

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Par Marie-Hélène Poingt
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