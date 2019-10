Le premier projet de téléphérique d’Ile-de-France déclaré d’utilité publique

Après les avis favorables de la Commission d’enquête publique, le projet de téléphérique francilien baptisé Câble A vient d’être reconnu d’utilité publique. Le préfet du Val-de-Marne a en effet signé le 22 octobre la DUP pour ce premier projet de téléphérique urbain d’Ile-de-France qui doit relier sur 4,5 km Créteil à Villeneuve-Saint Georges. Et permettre de desservir potentiellement plus de 20 000 personnes et 6000 emplois.

Ile-de-France Mobilités s’apprête désormais à lancer, d’ici la fin de l’année, la procédure de consultation du futur marché global de conception et de réalisation de l’ensemble de ce projet qui est évalué à 120 millions d’euros.