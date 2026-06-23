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lock Après la grève, la SNCF se donne du temps pour négocier sur le temps de travail dans les sociétés dédiées

Publié le 23/06/2026 à 23h57
Siège de la SNCF à Saint-Denis

Après la forte mobilisation lors de la grève du 10 juin, la SNCF avait indiqué qu’elle apporterait des réponses aux revendications des syndicats au cours de la table ronde fixée le 23 juin en présence de Jean Castex. Le PDG du groupe a accepté de faire un geste suite aux demandes de hausses de salaires du fait de la reprise de l’inflation. Une prime de 100 euros sera versée en juillet à tous les salariés du groupe, a annoncé la direction. Autre décision, 350 recrutements de plus seront réalisés au cours du second semestre, surtout dans les métiers de la maintenance, de la conduite, de la sûreté ou encore en contact avec la clientèle, Ce qui portera à 6300 le nombre de personnes qui seront embauchées en 2026. Enfin, l’entreprise annonce qu’elle va consacrer un budget complémentaire de 10 millions d’euros et déployer localement 100 emplois RH pour travailler sur les conditions de travail et la prévention des risques psycho-sociaux pour faciliter la mise en oeuvre de l’accord sur le dialogue social de proximité signé en mai dernier.

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