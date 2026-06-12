Après une grève réussie, l'unité syndicale maintenue jusqu'au 23 juin

Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Après une grève réussie, l’unité syndicale maintenue j...

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
  • Twitter

Après une grève réussie, l'unité syndicale maintenue jusqu'au 23 juin

Publié le 12/06/2026 à 16h58 , mise à jour le 14/06/2026 à 10h06
Un jour de grève en gare de Paris Est © Ch. Recoura

La grève lancée le 10 juin par les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF a été fortement suivie. Les syndicats attendent maintenant les réponses de la direction lors de la table ronde prévue le 23 juin. VRT a interrogé les responsables syndicaux sur leurs demandes. La CGT Cheminots n’avait pas encore donné suite à notre demande au moment de la publication de ces interviews. 

Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT Cheminots: « La SNCF est en train de devenir une entreprise de l’incertitude »

Ville, Rail & Transports. Quel bilan dressez-vous de la grève du 10 juin? 

On ne peut que saluer la forte mobilisation des cheminotes et des cheminots. C’était une mobilisation unitaire et remarquable. Les trois revendications portées par les organisations syndicales ont vraiment porté la voix des cheminots. Les taux de mobilisation ont été très importants chez les roulants, les aiguilleurs… et même chez les cadres.

Mais elle a été moins forte dans les sociétés dédiées? 

La mobilisation a été également importante mais il faut la re-situer dans son contexte : les mobilisations sont toujours un peu moins fortes dans les petites structures.

Quels sont les premiers signes donnés par la direction suite à cette mobilisation? 

La direction a confirmé la table ronde du 23 juin et renvoie ses réponses à cette date. Nous verrons à ce moment-là si elle a pris la mesure de nos trois revendications. Nous avons un devoir d’alerte. Aujourd’hui, la politique d’ouverture à la concurrence est réinterrogée. Ceux qui l’ont portée en 2018 sont les mêmes qui la remettent en question aujourd’hui. Ils croyaient en la magie de la concurrence mais elle n’a rien réglé. Au contraire. Il y a un prix social de la concurrence. D’ailleurs Jean Castex a déjà évoqué l’idée d’un observatoire de la concurrence. Il faut l’évaluer : combien a coûté la concurrence et pour quels résultats?

Quelles réponses attendez-vous?

Le 23 juin, il faudra que nous ayons des réponses sur les réorganisations en cours dans le groupe, sur la préservation des droits de cheminots et sur la préservation du pouvoir d’achat suite à l’inflation. Nous demandons la réouverture de la clause de revoyure prévue dans les NAO. Nous voulons aussi des mesures immédiates car le service public a un coût : quand un agent ouvre ou ferme une gare par exemple, il prend sa voiture et cela a un coût.

Jusqu’à présent, la SNCF était une entreprise de la certitude, de la compétence, du droit social. Elle est en train de devenir une entreprise de l’incertitude. Si la réunion du 23 juin n’apporte pas de réponses à la hauteur, nous construirons un nouveau mouvement. Si la direction estime qu’elle a déjà tout donné, ce sera une erreur d’interprétation.

Fabrice Charrière, secrétaire général de l’Unsa Ferroviaire : « Nous sommes dans le vrai »

Quel bilan dressez-vous du mouvement du 10 juin? 

C’est une réussite même si nous avons beaucoup de mal à obtenir les chiffres officiels de la direction qui refuse depuis plusieurs années de nous les donner. De nombreux cheminotes et cheminots ont répondu à notre appel, nous sommes dans le vrai.

Quelle suite comptez-vous donner au mouvement? 

Le PDG de l’entreprise, Jean Castex, a prévu de nous recevoir le 23 juin. Nous attendons des réponses sur trois points : les réorganisations qui causent de la souffrance, les sociétés dédiées qui mettent à mal les droits des salariés et des hausses de salaires en raison de l’inflation plus forte que prévu. Nous avons signé un accord NAO avec une clause de revoyure, il faut renégocier.

La direction peut-elle vous donner satisfaction sur ces points qui pourraient remettre en cause son organisation? 

J’espère que le message est bien passé, je suis optimiste. Ce n’est pas la SNCF qui va changer la loi sur la concurrence mais il y a des sujets sur lesquels elle peut agir. Nous attendons notamment qu’elle arrête de répondre aux appels d’offre en créant des filiales. Ce n’est pas un impératif défini par la loi. Les régions demandent un cadre financier séparé, la SNCF peut le faire sans créer de sociétés dédiées. La loi demande aussi un cadre social de haut niveau.

Jean Castex ne semble pas très allant sur la concurrence…

Sur ce sujet, Jean Castex est un homme réaliste. On voit que les Britanniques renationalisent leurs chemins de fer après 30 ans de privatisation. Le ferroviaire n’est pas adapté à la concurrence. D’ailleurs, la SNCF a été créée pour que l’État reprenne la main car toutes les sociétés privées avaient fait faillite. L’État était alors redevenu stratège avec un monopole.

Julien Troccaz, secrétaire fédéral Sud-Rail : « Si nous n’obtenons pas satisfaction, nous ne nous interdisons rien »

Quel bilan dressez-vous de la grève? 

La mobilisation a été très réussie. Nous sommes très en colère : la stratégie de Jean Castex n’est pas à la hauteur de la situation. Il nous renvoie au 23 juin alors que de nombreux cheminots et cheminotes se sont mis en grève le 10 juin. Les trois revendications portées unitairement par les organisations syndicales parlent aux cheminots. Cela n’a pas toujours été le cas. Cette fois-ci, nous avons vu de nombreux rassemblements, d’AG… Le mouvement revendicatif est parti.

Quelle suite envisagez-vous? 

Nous ne nous arrêterons pas là. Nous avons lancé une grève un mercredi, en pleine semaine, avant le bac. C’est la dernière fois que nous faisons attention. Nous avons assez entendu parler d’unité du groupe, il faut passer aux actes.

Nos revendications sont claires. Elles parlent aux agents sur le terrain, que ce soit à propos des réorganisations et des souffrances qu’elles causent, de la concurrence ou des rémunérations.

Nous prendrons la température le 23 juin et nous discuterons avec les trois autres organisations syndicales et la base. Jean Castex n’a pas compris la situation. Il ne s’agit plus d’organiser une table ronde comme il l’a fait quand il est arrivé. Ce sera surveillé par des milliers de cheminots qui ont perdu de l’argent.

Nos revendications sont connues depuis des mois. Nous allons continuer à aller sur le terrain et à mobiliser. Si nous n’obtenons pas satisfaction, nous ne nous interdisons rien. Ce n’est pas la période estivale qui va nous arrêter.

Pensez-vous que l’unité syndicale pourra perdurer? 

Les fédérations devront prendre leurs responsabilités. Nous voulions poser, dès hier, une nouvelle alarme sociale mais cela n’a pas fait l’unanimité. Si on garde l’unité syndicale, il faudra hausser le ton si on n’obtient pas de vraies réponses.

Marie-Hélène Poingt
Par Marie-Hélène Poingt
LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Ces financiers qui investissent dans le rail

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Mobilité militaire : un nouveau train de mesures très attendu

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Les liaisons transfrontalières, maillons faibles de l’Europe du train

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock La longue marche des SERM

Publié le 13/04/2026 - Sylvie Andreau

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
EN CONTINU
12/06 Après une grève réussie, l’unité syndicale maintenue jusqu’au 23 juin
12/06 Keolis remporte les bus du Sud Essonne
12/06 Un nouveau directeur des opérations chez Railpool
12/06 Le tunnel percé entre les gares du Nord et de l’Est
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
30 juin 2026
Réseau européen, où en est-on ?
07/07 Rencontre avec Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions chevron
10/09 Rencontre avec Patrick Jeantet, président de la FIF chevron
Voir l’agenda complet
CARRIÈRE
chevron
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES