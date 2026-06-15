Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Rail Europe élargit son réseau

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI FORMATION ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
  • Twitter

Rail Europe élargit son réseau

Publié le 15/06/2026 à 10h06
Premier train CRRC pour l'Europe, le Sirius pour LEO Express

Rail Europe, la plateforme de réservation de trains en Europe, poursuit le développement de son réseau de partenaires ferroviaires avec l’intégration de Leo Express, une compagnie privée tchèque qui propose ses services en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Allemagne.

Les clients de Rail Europe peuvent désormais réserver directement sur la plateforme des trajets reliant notamment Prague, Cracovie, Varsovie, Ostrava et Olomouc.

« Ce partenariat constitue la troisième expansion majeure du réseau de Rail Europe depuis le début de l’année, après l’intégration de BritRail et d’European Sleeper », souligne dans un communiqué la plateforme de distribution.

LES DOSSIERS DE LA RÉDACTION
thumbnail
Dossiers
lock Ces financiers qui investissent dans le rail

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Mobilité militaire : un nouveau train de mesures très attendu

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock Les liaisons transfrontalières, maillons faibles de l’Europe du train

Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau

thumbnail
Dossiers
lock La longue marche des SERM

Publié le 13/04/2026 - Sylvie Andreau

X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité Ferroviaire >
EN CONTINU
12h22 Transdev lance un train quotidien entre Malmö (Suède) et Oslo (Norvège)
10h06 Rail Europe élargit son réseau
12/06 Après une grève réussie, l’unité syndicale maintenue jusqu’au 23 juin
12/06 Keolis remporte les bus du Sud Essonne
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
30 juin 2026
Réseau européen, où en est-on ?
07/07 Rencontre avec Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions chevron
10/09 Rencontre avec Patrick Jeantet, président de la FIF chevron
Voir l’agenda complet
CARRIÈRE
chevron
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES