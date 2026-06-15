Rail Europe élargit son réseau

Rail Europe, la plateforme de réservation de trains en Europe, poursuit le développement de son réseau de partenaires ferroviaires avec l’intégration de Leo Express, une compagnie privée tchèque qui propose ses services en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Allemagne.

Les clients de Rail Europe peuvent désormais réserver directement sur la plateforme des trajets reliant notamment Prague, Cracovie, Varsovie, Ostrava et Olomouc.

« Ce partenariat constitue la troisième expansion majeure du réseau de Rail Europe depuis le début de l’année, après l’intégration de BritRail et d’European Sleeper », souligne dans un communiqué la plateforme de distribution.