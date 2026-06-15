Transdev lance un train quotidien entre Malmö (Suède) et Oslo (Norvège)

Snälltåget, filiale suédoise de Transdev, lance aujourd’hui une nouvelle liaison ferroviaire transfrontalière quotidienne entre la Suède et la Norvège qui devient le cinquième pays desservi par la compagnie. Elle assure déjà des liaisons ferroviaires, de jour ou de nuit, entre la Suède, le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche.

Le train de Snälltåget, quittera chaque jour Oslo dans l’après-midi et arrivera à Malmö dans la soirée. Pour le trajet inverse, il partira de Malmö le matin pour rejoindre Oslo à la mi-journée. Une correspondance, depuis Oslo, avec les trains de nuit Snälltåget à destination et en provenance de Hambourg et de Berlin sera proposée.

Des trains de nuit 220 jours par an

« Nous croyons au fort potentiel de croissance du trafic ferroviaire sur l’axe Copenhague–Malmö–Göteborg–Oslo, notamment dans le secteur des loisirs », justifie Carl Adam Holmberg, directeur général de Snälltåget qui compte sur une liaison directe, un confort à bord amélioré et un wagon-restaurant pour permettre au train de gagner des parts de marché sur cet itinéraire.

Le nouveau service correspond à la stratégie de développement de Snälltåget, qui vise des offres flexibles, des tarifs attractifs, un confort sur de longues distances de jour comme de nuit, sans changer de train entre cinq pays européens. La compagnie assure des liaisons toute l’année entre Hambourg, Copenhague, Malmö et Stockholm. Ses trains de nuit relient, 220 jours par an, Stockholm et Malmö avec Copenhague, Hambourg et Berlin, ainsi qu’avec les Alpes autrichiennes (via Salzbourg).

Une capacité de 900 000 passagers par an

Fondée en 2007, lors de la libéralisation du marché ferroviaire suédois, Snälltåget, emploie 145 personnes, fonctionne sans subvention et s’appuie exclusivement sur les recettes générées par la vente des billets. La moitié des trains effectue des trajets transfrontaliers et presque tous sont équipés de voitures-restaurants. Le matériel roulant de Snälltåget est composée de sept locomotives et de 77 voitures (sièges,

compartiments, sièges/couchettes, restaurant et bagages) d’une capacité de plus de 900 000 passagers annuels, dont plus de 100 000 depuis et vers l’Allemagne et l’Autriche.

Au-delà du Snälltåget, Transdev exploite également les liaisons ferroviaires régionales au nord de Stockholm (Roslagsbanan) ainsi que dans la province de Östergötland (Östgötapendeln).

En 2025, présent dans 19 pays, le groupe Transdev a réalisé un chiffre d’affaires de 10,44 milliards d’euros.