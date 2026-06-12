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lock Keolis remporte les bus du Sud Essonne

Publié le 12/06/2026 à 15h11
© Keolis

 Île-de-France Mobilités vient d’attribuer à Keolis l’exploitation du réseau de bus de la DSP 31, à compter du 1eraoût 2026 pour six ans, renouvelable deux fois un an. Il correspond au Sud de l’Essonne et aux périmètres des Communautés de Communes du Val d’Essonne (CCVE) et des 2 Vallées (CC2V), autour de la branche sud du RER D (direction Malesherbes).

Ce passage du contrat public actuel à une DSP intègre un renforcement de l’offre, plus de lisibilité et un pilotage direct par Île-de-F

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Publié le 09/07/2021

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