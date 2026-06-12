Un nouveau directeur des opérations chez Railpool

Alexander Ketterl vient d’être nommé directeur des opérations (chief operating officer) et membre de comité exécutif de Railpool, le loueur de motrices.

Il prendra en charge les opérations de maintenance du groupe allemand, spécialisé dans le matériel électrique. Alexander Ketterl sera aussi responsable de la digitalisation et supervisera le management de projet. La recrue de Railpool a 25 ans d’expérience dans le rail et l’industrie des mobilité. Il a travaillé chez Kiepe Electric, filiale de Knorr-Bremse AG, Il a aussi réalisé une partie de sa carrière chez Bombardier à Vienne et Berlin, où il était en charge de qualité, de la performance et de la supply chain.

Créée en 2008, Railpool dispose d’une flotte de 600 motrices électriques et exploite six sites de maintenance en Europe.