Le tunnel percé entre les gares du Nord et de l’Est

Nouvelle étape dans le projet de tunnel piéton entre la gare du Nord et la gare de l’Est. Son percement a été dévoilé le 5 juin.

Proches de 500 mètres, les deux gares seront reliées, d’ici mars 2027, en quelques minutes, grâce à ce nouveau souterrain. Il est censé faciliter les correspondances des 800 000 voyageurs qui transitent chaque jour par le « bipôle » de Magenta. Ce nouvel ouvrage de cinquante mètres a été réalisé par NGE, qui a relevé le défi technique de creuser à faible profondeur sous le tissu urbain parisien de l’un des quartiers les plus denses de la capitale.

Opérationnel pour le CDG Express

Sa livraison, prévue en mars 2027, correspond à la modernisation du tunnel Château-Landon, qui sera livrée en février, pour une meilleure correspondance avec le réseau métro. Son ouverture au public se fera le même jour que la liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express (CDG Express), qui est prévue entre l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et la gare de l’Est.

Le chantier est financé par l’Etat, la Région Île-de-France, la Ville de Paris, SNCF Gares & Connexions et CDG Express, à hauteur d’environ 70 millions d’euros, dont 30 millions d’euros pour le projet du percement du souterrain.

Porté par un groupement piloté par NGE et coordonné par Île-de-France Mobilités, il intègre une clause d’insertion de 5 100 heures, destinée à favoriser la montée en compétences et la formation de jeunes professionnels dans les métiers techniques du génie civil souterrain.