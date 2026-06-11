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lock Le bilan du Mobco par Franck Dhersin, futur président du Gart

Publié le 11/06/2026 à 18h48
Franck Dhersin, sénateur, futur président du GART

Le sénateur du Nord, membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, s’apprête à prendre la présidence du Groupement des autorités responsables des transports (Gart). Il dresse un bilan positif du salon Mobco, qui vient de se tenir pendant trois jours à Paris, à l’initiative du GIE Objectif Transport Public, émanation du Gart et de  l’UTPF.. La prochaine édition se déroulera à Saint-Etienne du 30 mars au 1er avril 2027.

Quel bilan tirez-vous de ce premier Mobco ?

C’est une édition qui a répondu à nos attentes avec une forte participation de tous les secteurs, des tables rondes variées, des moments très forts avec la visite de deux ministres en exercice et une intervention du haut-commissaire au plan Clément Beaune sur la souveraineté. Cela montre l’importance de notre secteur et la prise en co

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Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
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Publié le 09/07/2021

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