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lock Les Français utilisent plus que jamais le train selon l'ART

Publié le 23/06/2026 à 19h23

L’autorité de régulation des transports, l’ART, publie cette semaine une série de rapports sur les transports alors qu’ont débuté à l’Assemblée nationale, en commission, les travaux parlementaires autour de la loi cadre sur les transports.

L’un d’eux analyse l’évolution de l’utilisation des transports collectifs en France et dans plusieurs pays européens. L’ART en tire plusieurs enseignements clé.  Les Français utilisent plus que jamais les transports collectifs, notamment le train qui joue un rôle central dans la décarbonation des mobilités. On le constate avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur : – 7,4% (2024 vs 2023). Elle est liée à la hausse des transports en commun mais aussi à une meilleure optimisation du fret notamment routier.

Le ferroviaire bénéficie d’une croissance dynamique, de 17% depuis 2019, et de 4 points supplémentaires en 2025, tandis que l’avion progresse à l’international mais a fortement réduit la voilure sur le domestique.

Cette croissance de la demande pour le rail appelle davantage d’offre et un réseau performant. La fréquentation augmente en effet plus fortement que l’offre, en France, comme dans les pays voisins. La dynamique, qui concerne aussi bien les services régionaux que la grande vitesse, reste limitée par les capaci

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Publié le 09/07/2021

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