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lock Pouquoi le projet Flexy reste au bord de la route

Publié le 23/06/2026 à 06h00
Flexy, un projet de véhicule autonome rail-route de 14 places. © SNCF

Le projet de véhicule autonome rail-route Flexy n’ira pas à son terme. La décision en février du groupe Milla de quitter le consortium à l’origine du projet a en effet mis fin à l’aventure. Piloté par le groupe SNCF à travers l’accélérateur Tech4Mobility, Flexy réunissait aussi l’institut de recherche Railenium et le groupe Michelin qui a développé les roues motorisées rail-route.

Pour Milla, le fabricant de véhicules autonomes, le projet devenait techniquement trop contraignant. L’entreprise testait depuis 2023 son concept sur la ligne Autun – Étang-sur-Arroux, fermée en 2020 (20 km environ et dix PN) en Bourgogne-Franche-Comté. Son véhicule, capable de rouler aussi bien sur rail que sur route, devait permettre de redynamiser les petites lignes. Mais à ce stade du projet, l’entreprise devait concevoir un nouveau prototype plus proche d’un véhicule ferré.

Réglementation contraignante

« Notre véhicule est conçu à partir d’une plateforme de véhicule routier, celle des Master de Renault. Il est homologué pour la route, pas pour la voie ferrée », explique Frédéric Mathis, co-fondateur et PDG du groupe Milla. « Or, la réglementation est plus exigeante, notamment en ce qui concerne la résistance au feu et le dégagement de fumée en cas d’incendie de tous les éléments qui composent le véhicule, de

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