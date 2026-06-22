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lock Le Haut-commissariat au Plan appelle à baisser le critère gain de temps dans les évaluations des projets de transport

Publié le 22/06/2026 à 05h57
Travaux lors de la construction de la LGV Est Phase 2 (Moselle). @RFF / Frantisek Zvardon

Les vieilles pratiques d’évaluation des projets d’infrastructures de transport ont la vie dure même si elles ont  peu à peu évolué avec le temps. Mais ces évolutions restent nettement insuffisantes selon un nouveau rapport du Haut-Commissariat au Plan qui a présenté le 22 juin ses constats et conclusions. Constat majeur,  les gains de temps pour évaluer un projet représentent un critère trop important. « Dans un certain nombre de cas, la valeur que représente le temps apparaît considérable« , écrit ainsi le groupe de travail réuni par le professeur Luc Baumstark, vice-président du conseil scientifique. Parmi les exemples cités, le projet GPSO (LGV Bordeaux-Toulouse/Dax) représente un investissement de 9,4 milliards d’euros. « La valeur actualisée nette (VAN) du projet est de 2,6 milliards d’euros, a

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