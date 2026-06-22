Le Haut-commissariat au Plan appelle à baisser le critère gain de temps dans les évaluations des projets de transport
Les vieilles pratiques d’évaluation des projets d’infrastructures de transport ont la vie dure même si elles ont peu à peu évolué avec le temps. Mais ces évolutions restent nettement insuffisantes selon un nouveau rapport du Haut-Commissariat au Plan qui a présenté le 22 juin ses constats et conclusions. Constat majeur, les gains de temps pour évaluer un projet représentent un critère trop important. « Dans un certain nombre de cas, la valeur que représente le temps apparaît considérable« , écrit ainsi le groupe de travail réuni par le professeur Luc Baumstark, vice-président du conseil scientifique. Parmi les exemples cités, le projet GPSO (LGV Bordeaux-Toulouse/Dax) représente un investissement de 9,4 milliards d’euros. « La valeur actualisée nette (VAN) du projet est de 2,6 milliards d’euros, a
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 06/02/2025 - Philippe-Enrico Attal