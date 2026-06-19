IDFM lance un nouveau centre opérationnel pour les bus à Versailles
Île-de-France Mobilités lance la construction d’un nouveau Centre Opérationnel Bus (COB) à Versailles Saint-Cyr. Ce projet, d’un montant de plus de 34 millions d’euros, s’inscrit dans l’objectif de transition énergétique pour l’ensemble des bus et cars franciliens. Au total, 5,7 milliards d’euros seront investis jusqu’en 2029 pour le renouvellement de l’ensemble de la
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Publié le 13/04/2026 - Shahinez Benabed
Publié le 11/03/2026 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau