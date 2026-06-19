Keolis conforté en Suède
Keolis s’est vu de nouveau attribuer un contrat de dix ans par l’autorité organisatrice des transports de la région de Dalarna pour exploiter des bus à Falun et Borlänge. L’opérateur français, qui gère ces bus depuis 2015, verra son nouveau contrat entrer en vigueur le 12 juin 2028.
Au cours de ce contrat, les bus urbains devront avoir basculé à 100 % dans l’électrique tandis que les lignes régionales devront atteindre 50 % d’électrification.
Publié le 13/04/2026 - Shahinez Benabed
Publié le 11/03/2026 - Marie-Hélène Poingt
Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau