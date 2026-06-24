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De 10h à 18h, les TER supprimés en Nouvelle-Aquitaine jusqu'à vendredi

Publié le 24/06/2026 à 16h57

Le plan de transport TER de la Nouvelle-Aquitaine est victime de la canicule. Toutes les circulations ferroviaires TER seront suspendues entre 10 h et 18 h sur l’ensemble des lignes régionales de Nouvelle- Aquitaine au moins jusqu’à vendredi. Le Conseil régional et SNCF Voyageurs TER de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de ce plan de « transport allégé » face aux chaleurs exceptionnelles, historiques, qui s’installent dans la durée sur le territoire régional.

Il va permettre de préserver les installations ferroviaires, le matériel roulant, les centres de maintenance des trains, les agents et de garantir la continuité de service et le confort des voyageurs.

« Une stricte nécessité »

La Région et la SNCF conseillent aux voyageurs de consulter les canaux habituels d’information afin de vérifier les conditions de circulation de leur train. « La situation étant exceptionnelle, les mesures que nous devons prendre le sont aussi. Nous prions les voyageurs de bien vouloir nous excuser de ces mesures exceptionnelles, et comptons sur leur bon sens – malgré les forts désagréments occasionnés – pour en comprendre le bien-fondé et la stricte nécessité » expliquent Renaud Lagrave, vice-président de la Région en charge des mobilités et Bertrand Gosselin, directeur de SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine.

 

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Publié le 09/07/2021

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