Keolis continuera à exploiter les transports publics de Montluçon

Montluçon Communauté a décidé mi-juillet de maintenir Keolis dans sa fonction d’exploitant du réseau de transports urbains “Maelis”. Le nouveau contrat, qui a débuté le 1er août, doit durer 5 ans et générer un chiffre d’affaires cumulé de 19,3 millions d’euros. Il prévoit l’augmentation de la fréquence de passage des bus, le renforcement de la desserte de la gare SNCF, l’augmentation de la flotte de vélos CVélo ou encore l’amélioration de la desserte des communes péri-urbaines et rurales via notamment l’extension de lignes urbaines.

L’objectif est de faire croître la fréquentation du réseau de 12 % au terme du contrat.