Des transports collectifs autonomes attendus dans deux ans en Île-de-France
Des véhicules autonomes de transport en commun devraient circuler dans deux ans en Île-de-France. C’est l’objectif de Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui a annoncé le 10 septembre vouloir lancer le premier projet régional de transport collectif autonome.
« Les premiers véhicules autonomes atteignent aujourd’hui un niveau de maturité important pour le transport de passagers », rappelle celle qui est aussi présidente d’Île-de-France Mobilités. Mais le taux d’occupation des taxis-robots qui roulent notamment aux Etats-Unis reste faible, note l’élue. « Le taux d’occupation des véhicules Waymo en Californie est de 0,73 passage
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt