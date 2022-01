L’euro-députée Karima Delli reste à la tête de la commission Transports

Présidente de la commission des Transports et du tourisme du Parlement européen depuis 2017 (à mi-mandat de la législature 2014-2019), Karima Delli a été réélue le 24 janvier à ce poste. « Parmi les sujets sur la table des négociations en commission TRAN du Parlement européen, on peut notamment citer les dossiers relatifs aux carburants dans l’aviation et dans le transport maritime ou encore la problématique des infrastructures pour carburants alternatifs. Les questions relatives aux axes stratégiques de transport sur le territoire de l’Union européenne sont également de la compétence de cette commission parlementaire », a rappelé la députée européenne écologiste après son élection. « S’il fallait encore le rappeler, le secteur des transports est absolument clef dans la lutte contre le changement climatique. Il est en effet responsable de près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe et est le seul secteur à avoir vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter depuis 1990, à hauteur de 33%. Notre rôle va donc être déterminant», a jouté la Française de 42 ans qui est devenue à Bruxelles une experte des transports.