Forum Vies Mobiles veut faire marcher plus

Si la marche est le mode de déplacement préféré des Français, un quart d’entre eux ne marche pas cinq minutes d’affilée par jour. Parmi ceux qui souhaitent le plus marcher davantage, le premier frein est le manque de temps, bien avant la météo ou les infrastructures.

C’est le résultat de la dernière étude du Forum Vies Mobiles qui publie « Arrêter de courir pour mieux marcher ». Face au constat que 82 % des Français veulent marcher plus, mais n’en ont pas le temps, le think tank de la mobilité appelle à un plan national de la marche. Il pourrait être fondé sur la réorganisation des temps de vie, la création de trames marchables et l’apaisement de la circulation.

Si 85 % des Français associent la marche au plaisir, près d’un quart d’entre eux ne marchent pas cinq minutes d’affilée par jour. Ce taux grimpe même à 31 % dans les territoires ruraux.