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L'Occitanie lance un appel d'offres pour construire un atelier de maintenance ferroviaire

Publié le 16/09/2026 à 16h30
TER en Occitanie. @LefrancqGilles Occitanie

Carole Delga a annoncé aujourd’hui le lancement d’un appel d’offres pour la construction d’un centre de maintenance à Colombiers, dans l’Hérault. La présidente de l’Occitanie explique que cet atelier devrait fonctionner à partir de la fin 2028.

Il accueillera les 18 nouveaux trains régionaux Regio2N qui doivent être progressivement mis en service sur la ligne du Littoral entre Nîmes et Narbonne à compter de l’été 2027. « Ces trains à deux niveaux nécessitent des installations et des équipements spécifiques à leur entretien », explique la région dans un communiqué, en précisant que le nouvel atelier complètera les centres de maintenance existants situés à Narbonne et à Nîmes, « aujourd’hui saturés », ainsi que ceux de Tarbes et de Perpignan.

La région indique également qu’elle « poursuivra ses investissements dans ces différents sites afin de renforcer leurs capacités et d’assurer l’entretien du parc étendu des matériels roulants régionaux« .

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