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lock InnoTrans : effritement préoccupant des industriels européens sur le marché ferroviaire mondial

Publié le 22/09/2026 à 17h28
Première journée à InnoTrans 2026 @MesseBerlinGmbH

Le salon InnoTrans s’est ouvert aujourd’hui à Berlin avec la publication de la onzième édition de l’étude sur le marché ferroviaire mondial réalisé par Bain&Cie. Elle confirme que le secteur devrait connaître un essor jusqu’en 2030. Mais elle souligne aussi que les entreprises européennes n’ont plus qu’un « accès limité » au marché mondial.

Martin Sion, président de l’Union européenne des industriels, l’Unife (et directeur général d’Alstom), confirme que le marché ferroviaire mondial devrait progresser de 3,2 % par an pour atteindre 221 milliards d’euros dès 2023-2025 puis 266,8 milliards de 2029 à 2031. Mais un problème de taille se dresse devant les entreprises européennes: elles n’ont désormais accès qu’à 56 % du marché ferroviaire mondial, contre 59 % dans l’étude précéden

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Sylvie Andreau
Par Sylvie Andreau
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lock Que faire des 130 aéroports français

Publié le 09/07/2021

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