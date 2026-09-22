InnoTrans : effritement préoccupant des industriels européens sur le marché ferroviaire mondial
Le salon InnoTrans s’est ouvert aujourd’hui à Berlin avec la publication de la onzième édition de l’étude sur le marché ferroviaire mondial réalisé par Bain&Cie. Elle confirme que le secteur devrait connaître un essor jusqu’en 2030. Mais elle souligne aussi que les entreprises européennes n’ont plus qu’un « accès limité » au marché mondial.
Martin Sion, président de l’Union européenne des industriels, l’Unife (et directeur général d’Alstom), confirme que le marché ferroviaire mondial devrait progresser de 3,2 % par an pour atteindre 221 milliards d’euros dès 2023-2025 puis 266,8 milliards de 2029 à 2031. Mais un problème de taille se dresse devant les entreprises européennes: elles n’ont désormais accès qu’à 56 % du marché ferroviaire mondial, contre 59 % dans l’étude précéden
L'article complet ( 411 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.