L'atelier de maintenance de Châtillon innove pour s’adapter à l’arrivée du métro MF19
Les premiers MF19 sont attendus à la mi-2027 sur la ligne 13. Mais la RATP s’affaire depuis le printemps 2026 pour adapter au nouveau métro parisien l’atelier de Châtillon, au sud de la ligne.
Un nouveau hall de 3 850 m² équipé de quatre voies de maintenance a été construit sur le site, à côté des deux autres halls comportant deux voies chacun. Ce bâtiment sera la porte d’entrée des rames MF19 acheminées par la route.
Il dispose d’un espace logistique capable d’accueillir simultanément jusqu’à cinq convois exceptionnels. Et grâce à des heurtoirs escamotables installés à l’extrémité de deux des
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau