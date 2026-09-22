Christine Stockhammer-Kostelka prendra la tête de la CER en 2027
Christine Stockhammer-Kostelka a été élue le 21 septembre au poste de directrice exécutive de la Communauté européenne des chemins de fer (CER) Elle succédera en janvier prochain à Alberto Mazzola.
Titulaire d’un diplôme en sciences politique de l’Université de Vienne et diplômée du Collège d’Europe à Bruges, elle est, depuis 2018, responsable des affaires européennes et internationales au sein des chemins de fer autrichiens (ÖBB), après avoir dirigé la communication externe. Auparavant, elle a exercé des fonctions dans les domaines de la politique et de la communication à Vienne et à Bruxelles, notamment au Parlement européen.
Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau