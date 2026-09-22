InnoTrans : le plus grand salon ferroviaire ouvre ses portes à Berlin
Avec près de 3 000 exposants, représentant une soixantaine de pays, le salon InnoTrans, qui se tient tous les deux ans à Berlin, ouvre aujourd’hui ses portes jusqu’au 25 septembre. L’édition 2026 marque les 30 ans de la première foire internationale organisée en 1996 et qui est, depuis, devenue incontournable pour les acteurs du ferroviaire du monde entier. Ils étaient près de 170 000 visiteurs venus de 133 pays lors de la dernière édition. En 2024, plus d’une centaine de véhicules avait été présentée, sur plus de 8 km de piste, il y en a au moins autant cette année. Les 200 000 m2, répartis sur 42 salles et des espaces extérieurs, sont complets.
Croissance mondiale
Cette nouvelle édition est placée sous
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Publié le 10/07/2026 - Sylvie Andreau