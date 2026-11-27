Les sangliers dans le viseur du partenariat SNCF Réseau-chasseurs
Les collisions entre les trains et la grande faune ont augmenté de 60% au cours des cinq dernières années, pour atteindre près de 3 000 collisions en 2025. Quinze trains sont impactés chaque jour en moyenne. Dans près de la moitié des accidents, des sangliers sont mis en cause. Or, leur population ne cesse de croître, notamment sous l’effet du réchauffement climatique. Ils sont donc dans le viseur de SNCF Réseau.
À l’occasion du Salon des maires et des collectivités, son Pdg, Matthieu Chabanel et Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, ont signé une nouvelle convention de partenariat pour une durée de quatre ans. Elle permettra à SNCF Réseau de continuer à s’appuyer sur l’expertise des fédérations des chasseurs pour « mieux anticiper les risques de heurts sur chaque territoire« .
La chasse rassemble en France plus de 5 millions de personnes dont près de 925 000 pratiquants annuels. Avec près de 70 000 associations, 94 fédérations départementales et 13 fé
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